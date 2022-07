Deken van Gentse stationsbuurt betreurt teloorgang van handelaarsmarkt op Koningin Hendrikaplein tijdens Gentse Feesten: “Er staan hier veel te veel fietsen om markt te kunnen houden”

“Vroeger was het hier op woensdag en donderdag tijdens de Gentse Feesten een heel gezellig plein waar een massa volk op afkwam, met als finale het vuurwerk op donderdagavond. Die tijd is ondertussen jammer genoeg gedaan. Het vuurwerk is afgeschaft waardoor we een serieuze aantrekkingspool verloren. Nu is het hier op donderdag maar een dode boel. Mochten wij een alternatief hebben voor dat verlies, zoals een geluidsarm vuurwerk, zou er tenminste weer wat leven in de brouwerij zijn”, zo steek Etienne van wal.

De grootste doorn in het oog van de 78-jarige deken is echter het enorme aantal fietsen op het plein. “De marktkramers willen niet meer naar de donderdagavondmarkt komen omdat er niet genoeg plaats is voor hun kraam. Het is bovendien ook geen gezicht. Het eerste wat bezoekers van Gent zien als ze uit het station komen, zijn een hoop fietsen die hier dagen, weken of maanden aan een stuk staan, kriskras door elkaar. Ze staan vaak ook gewoon op het wandelpad zodat ze serieus wat hinder veroorzaken, niet in het minste voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Kunnen we daar nu echt niets aan doen”, vraagt Etienne zich af.

Volledig scherm Momenteel is het een serieus boeltje op het plein. © PJDG

Zelf fietsliefhebber

Hij voegt er onmiddellijk aan toe dat hij niets tegen fietsers heeft. “Ik heb zelf een tandem en hou enorm van fietsen. Het probleem is echter dat er op dit plein geen parkeerdiscipline is. Pendelaars komen hier aan, moeten hun trein halen en willen zo snel mogelijk hun rijwiel stallen. Ze zetten hun fiets dan maar waar ze hem het snelst kwijt kunnen. Daardoor is het hier zo’n boeltje.”

Quote We zijn van plan om samen met de NMBS de ondergrond­se parking onder het station uit te breiden van 10.000 tot 17.000 plaatsen Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Etienne droomt ervan dat het Koningin Hendrikaplein weer kan bruisen zoals weleer tijdens de Gentse Feesten. “Mochten we nu gewoon een podium voor de fontein zetten waarop een bandje kan spelen en al die fietsen al eens weghalen? Gewoon het plein teruggeven aan de Gentenaars en de bezoekers van de feesten. Dan kunnen we hier opnieuw mooie en gezellige markten houden zoals vroeger. Op die manier kan de stationsbuurt bijdragen aan de spreiding van de feestpleinen”, droomt Etienne luidop. Om zijn verzoek nog eens kracht bij te zetten bracht hij de reus Tjenne, de stationschef, mee naar de protestwandeling en zong hij voor de aanwezigen het Gentse volkslied ‘Klokke Roeland’.

Reactie Filip Watteeuw

Schepen Flip Watteeuw (Groen) erkent dat de situatie op het Koningin Hendrikaplein momenteel niet al te fraai is, maar belooft verbetering “We zijn ons van dit probleem bewust en werken aan een oplossing die er binnen twee jaar zou moeten zijn. Het is inderdaad een plein dat veel potentieel heeft en veel mensen zou kunnen samenbrengen, maar we moeten natuurlijk de hoeveelheid fietsen van de pendelaars ergens kwijt kunnen. We zijn van plan om samen met de NMBS de ondergrondse parking onder het station uit te breiden van 10.000 tot 17.000 plaatsen. Op die manier kunnen we de de fietsen op het plein weghalen en onder het station zetten en kunnen we die ruimte besteden op een aangenamere manier”, aldus de schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw.

