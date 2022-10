Defect brandalarm van bedrijf zet Gentse buurt voor tweede keer in week tijd op stelten

GENTBRUGGE Eerste ciderfesti­val in Gent zet Belgische appeltjes op de voorgrond: "Zo'n schoon product verwaarlo­zen zou zonde zijn”

Cider is in opmars en om ook eens een Belgisch appelbiertje te drinken, passeer je op zaterdag in Gentbrugge. Daar vindt het eerste ciderfestival van Gent plaats, met natuurlijk een prominente plek voor de Gentse brouwer Wolf and Fox en vier andere brouwers uit onze contreien. Schol!

15 oktober