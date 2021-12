Deduytschaever werd de Beste chocolatier van Vlaanderen: “Soms sluiten we een week de deuren. Gewoon, omdat we compleet uitverkocht zijn”

Independer.be Mag je BOB zomaar met jouw auto rijden?

De eindejaarsperiode is ook dit jaar weer de start van de nieuwe BOB-campagne. Hoewel er de afgelopen jaren meer controles werden uitgevoerd, blazen steeds minder mensen positief. Wat moet je weten als je tijdens de feestdagen gebruik maakt van een BOB? Mag hij of zij met jouw auto rijden? En is hij of zij verzekerd als hij met jouw auto een ongeval veroorzaakt? Independer.be legt uit.

10 december