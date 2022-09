Decathlon Sint-Denijs-Westrem stopt na anderhalf jaar: “Concept Click&Connect eerst verder uitwerken”

Gent Gent voor de tiende keer vol kunstige piano’s waar elke passant zomaar op mag spelen: “Verzuring en polarisa­tie tegengaan

Op zeven plaatsen in Gent staan weer piano’s uit waar iedereen zomaar op mag spelen. Muzikant Frederik Sioen begon daar tien jaar geleden mee om mensen samen te brengen, en daar slaagt hij vandaag nog altijd in. “Zien hoe wildvreemden in gesprek gaan omdat ze een prachtige pianosolo horen, daar doen we het voor.”

1 september