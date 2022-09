Decathlon Sint-Denijs-Westrem stopt al na anderhalf jaar. “Concept Click&Connect eerst verder uitwerken”

vtwonen Je bed is een ideale broed­plaats voor bacteriën: hoe vaak moet je jouw bedlakens wassen?

Zeg eens eerlijk, hoe lang wacht jij met het verversen van de lakens? De kans is de groot dat je deze klus net iets te lang uitstelt, want leuk is anders. Maar hoe vaak moet het nu echt? Vtwonen.be zocht het uit én deelt tips voor een extra fris nest.

1 september