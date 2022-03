Decaan UGent stapt op na klachten over machtsmisbruik: UGent gaat extern meldpunt oprichten

GENT Zij komen vandaag niet op straat: “We staan 100 procent achter de actie, maar kunnen ouders niet in de steek laten”

Het zag er een béétje uit alsof enkel de stadscrèches op vrijdag staakten, maar niets is minder waar. Ook in de privésector werd er actie gevoerd, maar op straat komen of staken is gewoon minder evident. “Ik wil de ouders niet in de problemen steken, maar we willen wel actie voeren”, zegt Leentje Willemyns van crèche Little Kings And Queens aan de Voskenslaan.

19:37