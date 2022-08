Dealer en taxichauffeur krijgen tot drie jaar cel nadat ze betrapt werden met 12 kilogram cocaïne en heroïne in Gentbrugge

Drie jaar cel

De politie controleerde het voertuig en trof in een rugzak 12 kilogram cocaïne en heroïne aan. “Als we rekenen aan 50 euro per gram, dan komen we aan een straatwaarde van 600.000 euro", rekende de rechter uit. “Je geeft zelf aan geen grote drugdealer te zijn, maar dat is toch een onwaarschijnlijk grote hoeveelheid en een immens groot bedrag om op zo’n jonge leeftijd verantwoordelijk voor te zijn?” Uit de uitlezing van zijn gsm bleek dat de twintiger inderdaad al erg ingewerkt was in de organisatie. Zo vonden de speurders bezwarende foto’s en filmpjes terug, onder andere waarop te zien is hoe de beklaagde drugs perst en verpakt. Wegens invoer, bezit en verkoop van drugs werd de 22-jarige man veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan twee jaar met uitstel. Hij dient ook een boete van 8.000 euro te betalen en zijn winsten, berekend op 20.000 euro, terug te betalen.