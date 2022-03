De WC-rol van het Design Museum verlaat Gent en wordt slaapplaats bij Verbeke Foundation in Kemzeke

De WC-rol van het Design Museum moet weg. Het gebouwtje, dat dienst deed als sanitair blok, ruimt plaats voor een nieuwe vleugel van het museum. De stad gaf het gebouwtje gratis weg, maar wilde het graag in Gent houden. Dat laatste blijkt niet gelukt, maar ver weg gaat het niet. Nog voor de zomervakantie verhuist het in zijn geheel naar de Verbeke Foundation in Kemzeke. Dat is een openluchtmuseum voor hedendaagse en moderne kunst.

Er waren 7 kandidaten om de WC-rol te adopteren. De technische kant van de verhuis bleek echter voor heel wat kandidaten niet evident. De wc-rol is een bouwwerk van 5,5 meter breed en 5 meter hoog, verankerd in de grond. Uiteindelijk bleven slechts twee kandidaten over. Een jury gaf de voorkeur aan het dossier van de Verbeke Foundation. Ze vond hun voorstel om er een een overnachtingsplaats voor kunstenaars in residentie en voor museumbezoekers best passen bij de geest van het kunstwerk, en bij de doelstellingen van de Stad. Ook de aanpak rond demontage, transport en montage ter plekke was voor de jury doorslaggevend.

Volledig scherm De WC-rol wacht ingepakt op haar nieuwe eigenaar © Jill Dhondt

Vaas

Het college legt de beslissing binnenkort voor aan de gemeenteraad. Pas daarna kan de wc-rol verhuizen. “Ik ben alvast opgelucht dat de wc-rol wordt gered van de sloop, al had ik hem uiteraard graag in Gent gehouden”, zegt cultuurschepen Sami Souguir (Open Vld). “Ik ben ervan overtuigd dat de Verbeke Foundation zorg zal dragen voor onze wc-rol en hem op een unieke locatie zal plaatsen waar design en kunst elkaar ontmoeten.” Eenzaam zal de rol er alvast niet zijn. De Verbeke Foundation adopteerde in 2015 ook al de Grande Vaso di Gent, de 9 meter hoge vaas die op de binnenkoer van het Design Museum stond.