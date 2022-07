De vijftien optredens om te zien op de Gentse Feesten: Masked Singer-sterren en veel toppers van Vlaamse bodem

IN BEELD. Vierde keer, goeie keer: Sting pakt publiek op Gent Jazz meteen in met ‘Message in a Bottle’

Na drie jaar van uitstel - door ziekte en de coronapandemie - is Sting (70) dan toch begonnen aan zijn optreden op een uitverkocht Gent Jazz. De voormalige frontman van The Police pakte meteen uit met enkele klassiekers zoals ‘Englishman In New York’ en ‘Message In a Bottle’

14 juli