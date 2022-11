‘De slag om 't Gravensteen’ voor de 73ste keer herdacht: studenten cantussen in het kasteel

Gent Nog mooier dan ervoor: populaire bloemenwin­kel verhuisd en uitgebreid met gezellige koffiebar

De populaire bloemenwinkel Blommm is verhuisd en méér dan een bezoekje waard. Hun succesformule – de combinatie van verse bloemen in de zomer, droogbloemen in de winter, workshops en mooie spullen het hele jaar door – is gebleven, maar Blommm is nu ook een koffiehuis. Een plek waar je al je zorgen kan vergeten. “In de zomer gaan we ook een terras uitzetten”, klinkt het.

