De Servalkat is gevangen: brandweer kon ze insluiten bij café De Boer in Mariakerke

In de nacht van 21 op 22 juli werd in de Maïsstraat in Wondelgem een Servalkat gespot , een opmerkelijk beest. Dat is een grote katachtige uit de Afrikaanse savanne. De dieren worden tot een meter groot en kunnen tot 18 kilogram wegen. In België is het illegaal om een Serval als huisdier te houden. Toch moet het beest ergens zijn ontsnapt. Een buurtbewoner spotte de Serval, en kon die zelfs fotograferen.

Herbekijk hieronder de beelden van het dier:

“Afgelopen nacht kregen we melding van Café Den Boer aan de kerk in Mariakerke”, zegt Anouk Veyt van de Brandweer Gent. “Daarvoor was het beest ook al opgemerkt op Mariakerke-brug. We hebben een team dat gespecialiseerd is in het redden en vangen van dieren. Zij zij ter plaatse gegaan. De Serval had zich achteraan het café verscholen bij enkele containers, en had zo zichzelf eigenlijk al deels ingesloten. Ons team heeft het beest dan gevangen en overgebracht naar het Natuurhulpcentrum in Opglabeek. Van een jong is geen melding gemaakt. En ook over een eventuele andere Serval, die zou zijn opgemerkt in Ledeberg, kregen we geen melding meer.”