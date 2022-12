De schattigste kerstkaartjes koop je dit jaar in het dierenasiel van Gent

Gent Evi (36) opent tweede brunchbar in Gent wegens groot succes: “Zeven dagen op zeven open”

Gent heeft er een parel van een brunchadres bij: Modest. Op de kaart staan heerlijke gerechten zoals kip-aubergineballetjes in tomatensaus en American pancakes met spek en spiegelei. Uitbater Evi De Cock (36) weet duidelijk van wanten, het is dan ook haar tweede brunchbar in Gent. De eerste is al jaren een succes.

