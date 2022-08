De Poezenboot staakt: “Tot die illegale fokkers hun vergunning wordt ingetrokken

Katje gevonden? In principe kan je het diertje kwijt bij de twee dierenasielen in Gent, aan de Watersportbaan of op de Poezenboot. Die laatste zijn echter in staking. Een actie tegen de illegale broodfok van elitekittens, die volgens de organisatie nog schering en inslag is.

Whitelist zonder doel

“Wij zijn een instantie die zich bezighoudt met alle dierenwelzijn”, steekt voorzitster Ellie De Grauwe van wal. “De broodfok van kittens uit Oost-Europa, toch goed voor ettelijke duizenden dieren per jaar, blijft onverminderd voortgaan, terwijl we weten dat de vergunningen daar niet in orde zijn. Die komen terecht in Belgische grote en gerenommeerde broodfok-instituten, maar ook die hun papieren zijn niet in orde. Tot minister Ben Weyts actie onderneemt, gaan we in staking”.

Volledig scherm De poezenboot in actie. Links: oprichtster Mieke Schuddinck, rechts haar dochter en huidig voorzitter Ellie De Grauwe. © Wannes Nimmegeers

De laatste twee jaar stroomde er bij De Poezenboot informatie binnen over kittens die in illegaliteit geïmporteerd worden, langs de zogeheten whitelist van Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heen. Dat is een lijst met vergunde fokkers die onbeperkt mogen importeren. “We horen van katjes die van bij Poolse boeren tot hier worden geïmporteerd, terwijl wij zelfs geen hulp mogen bieden als er rampen gebeuren in buitenlandse, Europese asielen", klinkt het.

Die informatie bezorgde De Poezenboot naar eigen zeggen aan het kabinet van Weyts. “We kregen ook positief antwoord, maar naarmate er meer informatie kwam, sloeg de deur vaker dicht. Toen bleek ook dat er per jaar slechts 40 van de 1.000 Vlaamse broodfokkers gecontroleerd worden, hoewel een audit uit 2017 al uitwees dat dit systeem moet verbeteren. Zo kan het niet langer. Wij zijn kwaad”. De Grauwe vermeldt specifiek een bekende fokkerij in Kasterlee. “Die zijn hun milieuvergunning kwijtgespeeld, maar de vergunning loopt nog. Dat kan toch niet?”

Tijdelijke oplossing

En dus weigert de Poezenboot om nog langer nieuwe verstoten of achtergelaten katjes op te nemen. “Natuurlijk zoeken we een andere of tijdelijke oplossing voor de dieren, maar zelf verzorgen gebeurt niet. De katten die momenteel aanwezig blijven, zullen uiteraard verzorgd worden. Ons hart blijft bij de dieren, daar gaat de actie uiteindelijk over”.

