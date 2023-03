“De oranje fase van een verkeerslicht duurt 5 seconden, mevrouw”: rechter veegt uitleg beklaagde van tafel

Schizofre­ne dief (24) vrijgespro­ken voor reeks diefstal­len, ondanks bekentenis­sen: “Hij beseft niet wat hij mispeutert”

Een 24-jarige man, die bekende smartphones, laptops en zelfs een wagen gestolen te hebben, is in de rechtbank toch vrijgesproken. De man lijdt aan schizofrenie en volgens het strafwetboek is er in dat geval geen sprake van een misdrijf.