Dé Oost-Vlaamse wasstraat voor herbruikbare bekers staat in Gentbrugge: “Tot 50.000 bekers per dag, én een koerierdienst”

Vrachtwa­gen met tapijtga­ren belandt in gracht naast E17 in Lokeren, chauffeur komt er met de schrik vanaf

Op de E17 richting Gent is ter hoogte van Lokeren een vrachtwagen met tapijtgaren in de gracht beland. De chauffeur raakte volgens de federale politie niet gewond. Door het ongeval is het filerijden tot in Waasmunster.