De nieuwe Blauwe Kiosk opent zaterdag om 11 uur. “Hipper blauw en terras voor 60 mensen”

Hoe de Blauwe Kioks er tegenwoordig uitziet, dat blijft nog even geheim. Zaterdagochtend vroeg wordt hij voor het eerst naar de Kouter gebracht. “We hebben een systeem met een aanhangwagen, waarvan de bodem tot op de grond kan zakken. Die bodemplaat hebben we in hetzelfde kleur als de kiosk gespoten", zegt Joris Van Duffel, de nieuwe eigenaar. “We hebben de kiosk dus niet op wielen gezet, maar kunnen hem met die bodemplaat perfect manoeuvreren.”

Zalmroze

Anders dan vroeger is de Blauwe Kiosk dus geen vaste constructie meer. Op weekdagen blijft de hoek van de Kouter en de Vogelmarkt leeg. Ook voor de rest zal het populaire pop-up-cafeetje er anders uitzien. “De kiosk is nog steeds blauw, maar wel een ander blauw, feller en hipper”, zegt Van Duffel. “De binnenkant hebben we in zalmroze gestoken. Naast de kiosk hebben we ruimte voor een terras met zowat 60 plaatsen. Door de transportproblemen door de oorlog hebben we nog niet alles binnen, maar de bedoeling is dat het in de toekomst echt een gezellig terrasje met tafels en parasollen wordt.”