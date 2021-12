De meestbesproken straat van dit jaar: de Overpoort. “Een eerste lief, een eerste verdriet, dat maak je hier mee, maar door corona kon dat niet”

Baanwielrennen Hélène Hesters pakt goud in scratch en individue­le achtervol­ging: “Plannetje van Jules goed uitgevoerd”

Het verhaal van Hélène Hesters is bekend. Het meisje uit Gent was een talent in het turnen, maar stapte door de lockdown in 2020 over naar de koers. Deze winter rijdt ze bij de meisjes junioren. Ze heeft twee Belgische pistetitels beet.

