DE LOKALE RADIO. Urgent.fm viert twintig jaar in de ether: “Iedereen met een goed idee of goesting mag hier binnenlopen”

Indrukwek­kend beeld: RED-team van de brandweer oefent evacuatie op een windmolen én dat op 132 meter hoogte

Hoogtevrees, wat is dat zelfs? Leden van het RED-team hebben vrijdagochtend een wel heel spectaculaire oefening uitgevoerd in de Gentse haven. Want ook techniekers in windmolens kunnen in de problemen raken.