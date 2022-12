De Lijn pikt agressie niet langer, en laat dat ook duidelijk zien. “Mijn collega pikt je niet op, want werd slachtoffer van agressie”

“De stijgende agressie is een maatschappelijk fenomeen", klinkt het bij De Lijn. “Maar voor ons is elk agressiegeval er één teveel. Daarom geven wij nu dit signaal. Van onze medewerkers blijf je af.” Er waren in Gent al enkele gevallen van agressie tegen chauffeurs van De Lijn, eentje leidde recent zelfs tot een staking, maar het probleem doet zich overal in Vlaanderen voor. De Lijn krijgt voor de actie steun van voogdijminister Lydia Peeters (Open Vld). “De meest recente agressiecijfers tonen tonen dat het aantal gevallen van agressie ten opzichte van chauffeurs van De Lijn, van partners-exploitanten en controleurs steeg met een stevige 22 % in 2022, in vergelijking met een jaar eerder. Maar liefst 2.250 keer onderging een medewerker van De Lijn of een exploitant dit jaar fysieke of verbale agressie, wat totaal onaanvaardbaar is. De chauffeurs hebben een belangrijke maatschappelijke rol. Van die mensen blijf je af.” Ook Ann Schoubs, directeur-generaal De Lijn, vindt het hoog tijd om een duidelijke lijn te trekken. En dus kregen de bussen - afwisselend met de bestemming - de boodschap: ‘Mijn collega pikt je niet op want werd slachtoffer van agressie. Stop agressie nu.’