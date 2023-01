De lievelingsplekken in Gent van The Starlings: “Ons lievelingscafé, dat is een hele ervaring op zichzelf”

GentAf en toe gaan we op pad met een bekende Gentenaar, en vragen we haar of hem naar hun lievelingsplekken in de stad. Deze keer tronen Kato Callebaut (31) en Tom Dice (33) – beter gekend als The Starlings – ons mee door hun Gent. Niet de plek waar ze opgroeiden, wel de stad waar ze samen 16 jaar woonden.

Kato groeide op in Leuven, Tom in Eeklo, maar ze verloren hun hart aan Gent. Kato heeft hier tien jaar gewoond, Tom zes. Samen zestien jaar dus het duo weet de goede plekjes wel te vinden tegen nu. Een jaar geleden verhuisden ze naar Eeklo, maar ze plannen nu al om over een paar jaar terug te keren naar Gent. “Het is zo’n gezellige stad, met zoveel verschillende kanten. Zelfs als je Gent niet goed kent, is het plezant om gewoon door het centrum te slenteren.” Waar je Kato en Tom regelmatig tegenkomt, dat lees je hieronder.

Muziektempels

Vraag je aan Kato en Tom welke hun lievelingsplekken zijn in Gent, dan beginnen ze uiteraard met concertlocaties op te noemen. “Tom en ik gaan regelmatig naar de Vooruit om een concert mee te pikken”, vertelt Kato. “Het zit daar altijd goed vol en het is ook gewoon een mooie zaal.” “In de Missy Sippy Blues zitten we ook af en toe om concerten mee te volgen”, gaat Tom verder. “En de Bar Mirwaar is ook leuk. Voor optredens, maar ook gewoon om te zitten. Door onze drukke agenda geraken we daar minder tegenwoordig, maar bij deze een belofte om terug wat vaker langs te gaan.”

Volledig scherm Kunstencentrum Vooruit. © Wannes Nimmegeers

Kato en Tom bereiden zijn volop bezig met het Eurovisiesongfestival waar ze samen aan deelnemen – voor Tom is het de tweede keer. Op zaterdag 14 januari zijn ze te zien in de liveshow op Een. “Vergeet zeker niet om te kijken”, glundert Kato. “En te stemmen. Die zaterdag wordt beslist wie ons land mag vertegenwoordigen in mei.”

Vegan walhalla

Kato en Tom kijken volop uit naar de voorrondes van Eurosong, maar ze dromen evengoed van de rust erna. Van terug tijd hebben om op restaurant en café te gaan. “We gaan heel graag uiteten”, zegt Tom. “Kato is vegan en een grote fan van Epiphany’s Kitchen en Plant a Pizza. O’yo en Madam Bakster zijn hele leuke plekken om te brunchen. Als ik met vrienden op pad ga, stel ik vaak sushi voor. Sushi Poel bijvoorbeeld, daar hebben ze mij al vaker gezien.”

Het meest charmante café van Gent

Op café vind je Kato en Tom ook regelmatig, als ze naar Gent afzakken. “Ons lievelingscafé is Rococo in het Patershol. ‘Bij Betty’ zeggen wij altijd”, glundert Kato. “Een hele ervaring op zichzelf. Betty, een enorm charmante vrouw, doet haar café pas open als het donker is. Binnen staat het altijd vol met kaarsen. Wat je zeker moet proberen: Betty haar huisgemaakte sangria. Heel straf, maar goed voor eentje. Als je chance hebt, als ze je tof vindt, krijg je ook likeur d’amour.”

Volledig scherm Music Mania in Gent. © Wannes Nimmegeers

Shop stops

Zijn er ook winkels waar Kato en Tom regelmatig binnenstappen? Zeker en vast. “Nordic House”, klinkt het al snel. “Gevuld met prijzige, maar wel toffe spullen. Spullen die je nergens anders tegenkomt. Al kom je niet om te kopen, dan nog is het een leuke winkel om eens rond te lopen en inspiratie op te doen.” Waar je Tom nog regelmatig tegenkomt: in platenwinkels. “Vooral de Music Mania en de Consouling Store, waar je ook koffie kan drinken.”

Silent disco

Kato en Tom zijn levensgenieters. Ze houden van lekker eten, van goede muziek en van dansen. “Dat doen we te weinig”, glundert Tom. “Een paar weken geleden zijn we naar de silent disco gegaan in de Hoogpoort, Abacho, voor Kato haar verjaardag. Tot 6 uur ’s ochtends, wat genoeg zegt over de sfeer en de muziek daar. Het leuke aan silent disco: je danst met elkaar, maar je zit ook in je eigen wereld. Voor mij werkt dat wel, ik voel me minder bekeken.”

Drongen

Verder weg van het centrum, maar bovenaan het lijstje van lievelingsplekken: de Assels in Drongen. “Tom heeft drie jaar in Ledeberg gewoond en ik heb altijd in het centrum gewoond, tot we naar Drongen trokken. In totaal hebben we daar twee jaar gewoond, in de Assels, en dat was een enorme luxe. Zo mooi, zo rustig en toch dichtbij alles – op een kwartier fietsen van het centrum van Gent. En zo lieve buren: iedereen kent elkaar en iedereen steunt elkaar. Maar we gaan niet te veel reclame maken ook niet, er moeten nog huizen vrij zijn als wij in de toekomst terug naar daar willen verhuizen. Terug naar ons geliefde Gent.”

Volledig scherm Een wandeling door Drongen. © Wannes Nimmegeers

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.