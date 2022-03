De lievelingsplekken in Gent van radio- en televisiemaker Joris Hessels (41): “Ik ben een kerkhofwandelaar”

Gent Wordt Sterrebos dan toch niet gekapt? Vlaamse administra­tie geeft negatief advies

Het Sterrebos in Gent wordt niet gekapt, althans dat is wat de Vlaamse administratie wil. De Gentse universiteit hoopt er een nieuwe studentenhome neer te zetten, maar het Agentschap Natuur en Bos ging in beroep. Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) hakt nog deze maand de knoop door.

11 maart