De laatste loodjes van Tournée Minérale: in deze bars in de regio Gent geniet je van lekkere mocktails

Gluurder in studenten­ho­me Vermeylen was een 20-jarige man: “We vragen iedereen om extra waakzaam te zijn”

De gluurder die maandag op heterdaad werd betrapt in de douches van studentenhome Vermeylen van de Gentse universiteit is een 20-jarige man. Na zijn verhoor kon de man beschikken, in afwachting van het onderzoek van het parket. De UGent roept op tot waakzaamheid.