De Kijk van Kurt: “Zwaardere straffen voor verkrachting van het Gents”

Faillisse­ment dan toch terugge­draaid: meest excentrie­ke restaurant van Gent zwaait deuren opnieuw open

In de Belfortstraat heeft restaurant Gigi’s een doorstart gemaakt. De zaak was maanden dicht na een faillissement, maar dat probleem is inmiddels van de baan. Gigi’s kampt wel nog met een slechte online rating.