De Kijk van Kurt: “Wij zullen wel spaarzaam zijn”

In een ver verleden, toen Open VLD nog PVV heette en de partij werd geleid door de legendarische opa van onze burgemeester, pakten de liberalen uit met de slogan ‘niet u maar de staat leeft boven zijn stand.’ In deze onzekere tijden, waarin zelfs tweeverdieners niet weten of ze binnenkort nog de eindjes aan elkaar zullen kunnen knopen, echoot die oude slogan steeds luider na. Iedereen heeft zo wel zijn ideeën over waar onze overheden op zouden kunnen besparen om energie voor ons en onze bedrijven betaalbaar te houden. Onze lokale bestuurders houden zich voorlopig enkel voor de schijn bezig met het probleem. De centrale verwarming moet in de Gentse overheidsgebouwen een graadje lager en er zal al eens een licht uitgedaan worden als de dagtaak erop zit. Van een stadsbestuur dat de afgelopen zes jaar de stadsschuld heeft laten ontsporen tot een miljard euro, mag je verwachten dat het verstandig met het geld van de mensen omgaat. Al was het maar uit eerlijke schaamte. Toch pootten onze verkozenen een zo goed als onbereikbare parkeergarage van een dikke vijf miljoen euro neer in de Bloemekenswijk. Al van bij de feestelijke opening in juli wil geen hond er zijn auto in kwijt. De buurtbewoners, waarvoor het betonnen gedrocht is bedoeld, worden geacht hun boodschappen thuis uit te laden en er dan te gaan parkeren. Voor sommigen betekent dat dat ze daarvoor vier kilometer moeten omrijden. Heel goed voor het milieu en de portemonnee kan dat niet zijn. Toch verdedigt ons bestuur, dat in Ledeberg nog een constant lege parkeertoren op haar geweten heeft, het beleid. De bewoners van de Bloemekenswijk zullen met hoge parkeertarieven en allerlei verboden van voor hun deur weggepest worden tot ze hun auto uit pure miserie toch in het Getouw, want zo heet de constructie, gaan stationeren. Wij zullen wel spaarzaam zijn.