De Kijk van Kurt: “We zijn nog een half jaar veilig”

Terwijl het overgrote deel van de Marokkanen in Brussel zich schaamde voor dat kleine percentage uitschot in hun gemeenschap, terwijl van overal in de hoofdstad mensen met Marokkaanse roots op straat kwamen om het puin te ruimen dat dat geteisem had achtergelaten, terwijl Marokkanen voor de televisiecamera’s hun afschuw uitspraken over hun losgeslagen nationaliteits-genoten, terwijl die mensen zelf een kat een kat noemden… sprak men op het nieuws alweer over Brusselse Jongeren. “Dit is een nederlaag zonder overwinning”, zei een Marokkaanse jongeman zelfs. Een goed uur daarvoor had het Marokkaanse voetbalteam onze Rode Duivels nochtans verdiend een nederlaag aangesmeerd op het WK. “Je mag er niet aan denken wat er zou gebeurd zijn mochten de Leeuwen van de Atlas verloren hebben van de Duivels”, klonk het op de sociale media, al dan niet gevolgd door racistische praat. Voor de zoveelste keer verziekte een hoop rapaille het voor diegenen die zich wel gedroegen, en voor de evenveelste keer werd die bende aangeduid als Brusselse Jongeren. “In Antwerpen kwam het ook tot rellen”, klonk het nog in het nieuws, maar er werd geen gewag gemaakt van ‘Antwerpse Jongeren’. De Gentse Jongeren gedroegen zich wel na de match. Meer zelfs, het feest verliep zo gemoedelijk dat de politie de Gentse Marokkaanse gemeenschap bedankte voor de gezelligheid. In onze stad lijkt de integratie beter geslaagd dan in Brussel en Antwerpen. Hier moeten we ons geen zorgen maken dat onze auto bij de minste aanleiding in brand gestoken wordt of dat we halsoverkop moeten vluchten voor rondvliegend straatmeubilair. Tot de zomer zijn we hier redelijk veilig. In de zomermaanden wordt het weer spannend, dan wordt het druk aan de Blaarmeersen en verhoogt de kans op rellen. Door Brusselse Jongeren, maar dat kon u al raden.