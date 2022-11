De Kijk van Kurt: “Voor het zingen de kerk in”

“Alleen ne zot verandert nooit van gedacht”, zei mijn vader mij ooit. Ik weet niet meer in welke context hij dat toen ten berde bracht, maar de zin is me bijgebleven. Een tijd geleden schreef ik in dit stukje dat ik de Sint-Annakerk niet graag tot Delhaize-filiaal zag verworden. Vandaag juich ik het, zij het aarzelend en stilletjes, toe. Her en der lopen kerken leeg en je kunt er dan maar beter iets anders mee doen dan ze te laten verkommeren. De Sint-Jozefkerk in de Wondelgemstraat wordt een jobcafé, de kerk van Ekkergem zoekt vrijwilligers om er een oogje in het zeil te komen houden. Van het bisdom mogen die er naar verluidt de wifi gebruiken en naar hartenlust lezen, studeren of bezinnen. Ik vind dat een goed idee van het bisdom, anders staat Ekkergemkerk daar toch maar leeg en scheef te zijn. Kerken lopen leeg en er is overal vraag naar plaats om van alles te organiseren, die rekensom zou mooie resultaten kunnen opleveren. De Kompass Klub zoekt een plaats waar het zich permanent kan vestigen. Hallo bisdom? Jean-Claude Snauwaert, de heerlijk rebelse kunstenaar die tot voor kort restaurant Le Temps d’une Chanson in Sint-Denijs-Westrem uitbaatte, brengt momenteel kunstenaars samen in een leegstaande woontoren aan de Jubileumlaan. Dat gebouw moet binnenkort tegen de grond om plaats te maken voor nieuwe woningen. Kan er iemand J-C’s telefoonnummer aan het bisdom doorsturen? In Berlijn kon men zich tot voor een paar jaar vergapen aan de meest chaotische verzameling kunstwerken in Tacheles, een uit gebruik geraakte en half weggebombardeerde supermarkt. Er waren meer dan honderd kunstenaars gehuisvest en bezoekers konden er de klok rond een kijkje komen nemen. Ook dat project moest helaas plaatsmaken voor woningen. Kan er iemand een Whatsapp-groepje starten met Tacheles, J-C en het bisdom?