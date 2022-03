De Kijk van Kurt: “Veel meer keuze… voor zeer weinig mensen”

Er zijn artikels en columns over verschenen en op de sociale media hebben voor- en tegenstanders er hun zegje over gedaan. Toch wil ik het nog één keer hebben over die verplichting om de helft van de eetkramen op de Gentse Feesten vegetarisch te maken. Niet dat het nog iets uitmaakt. Als Groen iets in het hoofd heeft, dan voert het stadsbestuur het uit, punt. Groene schepen Bram Van Braeckevelt kwam met het idee op de proppen en vindt dat hij de feestenganger met zijn maatregel meer culinaire keuze biedt. Zijn volgelingen verwijten zijn tegenstanders ervan bang te zijn voor verandering, verslaafd te zijn aan immense hoeveelheden vlees en zo het klimaat en de wereld naar de knoppen te helpen. Zijn tegenstanders verwijten de volgelingen ook allerlei lelijke dingen. De stad is weer eens in twee kampen verdeeld, zoals dat telkens gaat als Groen iets oplegt of verbiedt. Persoonlijk kan het mij niet schelen, ik stop in mijn mond wat ik wil. Ik zal op de Gentse Feesten door de maatregel iets langer moeten aanschuiven bij een kraam waar ik een stukje vlees kan bestellen, dat is alles. Of er economisch broodnodige lange rijen zullen staan aan de vegetarische kramen, valt af te wachten. Slechts 6 procent van de Gentenaars noemt zichzelf vegetarisch. Tel daar nog één procent veganisten en vijftien procent flexitariërs bij en je weet dat de falafelverkopers hun best zullen mogen doen. Voor alles bijeen zeven procent Gentenaars die geen vlees eten, moet de helft van het aanbod dus vegetarisch zijn. Hoe dat meer keuze betekent, is mij een raadsel. Het raadsel van het helemaal wegkwijnen van Groen in de nationale peilingen, lijkt me beetje bij beetje makkelijker te verklaren. Ziekelijke bemoeizucht blijkt steeds moeilijker te verkopen. Ik wens de uitbaters van veggieburgerkramen meer succes.