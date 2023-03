De Kijk van Kurt: “U hoeft niet meer naar Knokke of Hanoi”

Wist u tot voor kort wat de Petercelle-as is? Ik niet. Wel, de Petercelle-as is de verkeersas van de kleine ring naar de Korenmarkt via de Kortrijksepoortstraat, de Nederkouter en de Veldstraat. De bewoners van die as kunt u herkennen aan de wallen onder hun ogen. Zij daverden namelijk om de zoveel tijd midden in de nacht uit hun bed door herstellingswerken aan tramlijn 1. Daverden schrijf ik bewust, want binnen afzienbare tijd wordt de as volledig onderhanden genomen en zal er van nachtelijke herrie geen sprake meer zijn. Eerst en vooral moeten de werken leiden tot een vlottere doorgang van de tram. Bijna even belangrijk wordt het aanbrengen van groen en voetpaden. Ik kijk reikhalzend uit naar het resultaat. Ik denk dat het een hippe mix wordt van het Zwin in Knokke en Trainstreet in Hanoi. Met een vijver voor zeldzame zwemvogels op de plaats waar nu nog auto’s geparkeerd staan. Met terrasjes waarop iedereen zijn tafeltje moet opzijzetten telkens de Albatros-trein, of tram 1 zo u wilt, voorbij dendert. Toeristen zullen niet snel genoeg op het knopje kunnen drukken om bij de volgende halte af te stappen en zo hun weg te voet door deze groene oase verder te zetten. Ook aan de bewoners werd gedacht, zij het heel eventjes en waarschijnlijk met een wegwerpgebaar. Helemaal onderaan het plan staat namelijk, en u raadt het al, de auto. Alle parkeerplaatsen tussen de R40 en de Veldstraat verdwijnen en de bewoners wordt gevraagd om hun vierwielers in de Bagattenstraat te stationeren. Waar de bewoners van de Bagattenstraat dan met hun voertuig naartoe moeten, staat nergens vermeld. De kilometers verderop staande parkeertorens in Ledeberg en de Bloemekenswijk wachten gouden tijden. Het wordt nog dringen daar want in Wondelgem verdwijnt er binnenkort ook een pak parkeerplaatsen. Voor extra groen, weet u wel.