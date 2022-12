De Kijk van Kurt: “Schepencollege, u heeft zichzelf overtroffen in 2022"

2022 zal blijven hangen als het jaar waarin de Russen Oekraïne binnenvielen en energie onbetaalbaar werd. De (inter)nationale politiek blijkt door steeds grotere onbenullen gedomineerd te worden. Gelukkig zijn we dichter bij huis in goede handen. Hier slaagt het stadsbestuur er beetje bij beetje in om Gent in een waar Utopia om te toveren. Waar dat niet lukt, houdt het de schijn hoog. Zo klopte zowat het hele schepencollege zich dit jaar op de borst omdat er een nieuwe uitbater gevonden werd voor de kiosk op de Kouter. Dat het eerst de vorige had weggepest, werd schaamteloos vergeten. Op de Maatjesfeesten herhaalden onze gezagsdragers dat trucje nog eens. Na eerst te elfder ure het evenement af te schaffen, stonden ze ongegeneerd te blinken bij de opening ervan. Ondanks haar queeste naar een beter leefmilieu en het rigoureuze strooien met boetes naar elke vermeende eco-overtreder, deed het bestuur er alles aan om van elk laatste stukje natuur een bouwwerf te maken. De bosjes aan de De Pintelaan en de Wondelgemse Meersen moeten en zullen verdwijnen. De helft van de eetkramen moest tijdens de Gentse Feesten exclusief vegetarisch zijn. Wie wel een stuk vlees wou, werd zonder zijn weten ook vegetarisch gevoederd en dus bedrogen. Door het sneller-te-voet-plan van schepen Watteeuw weten inwoners van het centrum eindelijk dat ze van de Langemunt naar de Korenmarkt kunnen wandelen, en dat voor amper dertigduizend euro belastinggeld. Gent Jazz verdween door gesjoemel met subsidies, de banken aan de Minard en het werk van Arne Quinze op de Kouter moesten ook verdwijnen. Gelukkig kregen we er met de parkeertorens in Ledeberg en de Bloemekenswijk twee lege betonnen parels bij. Ik wens ons schepencollege een prettig eindejaar en een dosis introspectie toe. ’t Is nodig.