De Kijk van Kurt: “Onze flikken onder de loep”

“Who polices the police?” Daarop luidde het antwoord tot voor kort simpelweg: “het Comité P.” Sinds kort buigen ook de VUB en onze UGent zich over die vraag. Beide universiteiten gaan op vraag van het stadsbestuur onderzoeken hoe de Gentse politie tewerk gaat bij straatcontroles en hoe diegenen die worden gecontroleerd zich daarbij voelen. Onze politie geeft nochtans zelf al opleidingen om die straatcontroles te perfectioneren. Oppositiepartijen Vlaams Belang en N-VA zien in het onderzoek een motie van wantrouwen tegen onze flikken. Van het stadsbestuur en de woordvoerder van de politie horen we dat er van wantrouwen geen sprake is en dat de politie actief meewerkt. De politie kan ook niet anders. Als die niet met de – al dan niet geforceerde – glimlach meewerkt, wekt ze pas wantrouwen. Mensen die op straat worden gecontroleerd voelen zich bijna per definitie onheus geviseerd en zullen tijdens het onderzoek niet met complimentjes strooien. Of onze agenten aan de proffen uitgelegd krijgen hoe het is om ’s nachts vechtende en potentieel gewapende heethoofden uiteen te halen, lijkt me onwaarschijnlijk. En hoe men daarbij soms vergeet om beleefdheden uit te wisselen evenzeer. Of de stad achter haar ordehandhavers staat, is me sedert het eerste interview met schepen Hafsa El-Bazioui ook niet echt duidelijk. Mevrouw El-Bazioui moest nog schepen worden toen ze de Gentse flikken al betichtte van etnische profilering. Ook toen bleek enkel de oppositie daar aanstoot aan te nemen. Dat er controle moet zijn op ordehandhaving hoeft geen betoog, we willen niet voor het minste geringste een matrak op onze snuit krijgen. Maar in quasi straffeloze tijden waarin respect in het algemeen en voor de politie in het bijzonder ver te zoeken is, zou een universitair onderzoek naar daders en hoe ze afdoende te straffen ook nuttig kunnen zijn.