De Kijk van Kurt: “Mossels roepen en hout vasthouden”

“Roep gien mossels”, zegt mijn moeder steevast als iemand het over een mogelijk onheil heeft. Die oer-Gentse uitdrukking betekent dat je niet over ongelukken moet praten als je niet wilt dat ze je overkomen. Ongeveer het omgekeerde van ‘hout vasthouden’, zeg maar. Toen ik het vorige week over de komkommertijd had, riep ik wel degelijk naar mosselen. In deze column tracht ik het wekelijks over de Gentse actualiteit te hebben, maar dan moet er wel iets gebeuren. De afgelopen week gebeurde er nog minder dan de week ervoor, en toen gebeurde er al niets. Ons stadsbestuur is met vakantie en de rest van de stad zweet liever de hittegolf uit in een zomerbar dan voor nieuws te zorgen. Goed, er werd weer eens tot bloedens toe geknokt aan de Blaarmeersen, maar om daar alweer inkt aan te verspillen, leek me verloren moeite. Toen ik op een twijfelachtig sportroddel-Facebookprofiel las dat onze Gantoise eraan denkt om Benito Raman weer naar de Ghelamco Arena te halen, maakte mijn naar regionaal nieuws speurend hart een sprongetje. Zou dat profiel het tegen alle verwachtingen in voor één keer bij het rechte eind hebben? Ik wens het mezelf en al mijn mede-Buffalo’s toe. Benito, die in zijn jonge blauw-witte dagen nog voor het hele stadion de hit Seven Nation Army van een veel betere tekst voorzag, verliet kort na die zangstonde zijn en mijn geboortestad. In achtereenvolgens Düsseldorf en Schalke bracht men hem de Duitse Gründlichkeit bij en toen de blauwen van Gelsenkirchen naar de Zweite Liga zakten, plukten die van Anderlecht hem weg. Nu ze daar opnieuw om de twee dagen een supertalent boetseren en er bij ons elke dag twee spelers geblesseerd uitvallen, zou Benito langs de grote poort kunnen terugkeren. Een Gantoise met twee rebelse Gentenaars — Raman en Samoise — op het veld, het zou mooi zijn. Hout vasthouden!