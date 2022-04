De Kijk van Kurt: “Kust nû maan huures”

De komende weken kunt u aan de Stadshal een groot oor bewonderen. Dat beeld werd daar geplaatst omdat de Gentse Ombudsdienst een kwarteeuw bestaat. Als u zich als Gentenaar onheus behandeld voelt door een stadsdienst, dan kunt u terecht in de Mammelokker onder het Belfort waar ombudsvrouw Helena Nachtergaele en haar team naar u luisteren. Vandaar het oor. “Kust nû maan huures,” hoor ik u denken, “een stadsdienst die luistert.” In een artikel van dik anderhalve maand terug in deze krant vertelde ombudsvrouw Helena dat het merendeel van de behandelde klachten nog steeds over mobiliteit gaat. De grootste redenen voor al die ontevredenheid zijn het circulatieplan en de Lage Emissie Zone, daar moet je niet lang over nadenken. Klachten over boetes, vergunningen, lelijke betonnen blokken… mevrouw Nachtergaele neemt ze allemaal au serieux en helpt waar ze kan. Schepen van mobiliteit Watteeuw poseerde vorige week fier gezeten op zo’n betonblok ter ere van de vijfde verjaardag van het circulatieplan. En reden om te vieren was er, de eerste vier jaar heeft zijn plan maar liefst 23 miljoen euro aan boetes opgeleverd. Driewerf hoera! Als straks duidelijk wordt wat de LEZ al heeft opgebracht, dan zal het feestgedruis in het stadhuis pas echt losbarsten. De ombudsdienst klopt overuren omdat men in het stadhuis zelf niet moet weten van inspraak van de burger, en diens klachten afdoet als gezaag. Daar krijgt de Gentenaar steevast nul op het rekest. Of zoals dat in onze stad klinkt: “ne welgemiende kust maan kl…” Als we in 2024 zes jaar stadsbestuur in de kijker willen plaatsen, dan kan de beeldhouwer van het oor alvast beginnen kappen aan een immense balzak. Die komt dan netjes bij de ingang aan de Botermarkt te staan. Zo weet u meteen waar u met dit bestuur met uw grieven aan toe bent.