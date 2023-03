De Kijk van Kurt: “Kalasjnikov hier, Kalasjnikov daar”

“Wat doen jullie daar?” “Wij houden een orgie.” “Ah gelukkig, ik dacht dat ge aan ’t roken waart.” Herinnert u zich die grap van Urbanus nog? Ongeveer dezelfde sketch speelde zich vorige week af in het Gentse gerechtsgebouw. Twee prille meerderjarigen werden er aan de tand gevoeld omdat ze vorige zomer samen met twee minderjarige vriendjes in de buurt van een school met een namaak-Kalasjnikov liepen te paraderen. “We waren er niets mee van plan hoor,” klonk het, “we waren daar eigenlijk om drugs te kopen.” Op het eerste zicht blijkt dat verweer niet te getuigen van een bijster hoge intelligentie van de beklaagden. Bij nader inzien zou het echter met dat verstand wel eens kunnen meevallen. Dat ‘drugs scoren met een stel minderjarigen erbij’ gebruikt wordt als alibi, zegt meer over de werking van onze justitie dan over het vernuft van een stel Kalasjnikov-zwaaiende nitwits. Naar verluidt riskeren de twee een gevangenisstraf van een jaar. Wie dat leest, denkt automatisch: ‘het zal wel.’ We staan maar beter niet te lang stil bij wat die twee met hun gedoe al aan belastinggeld gekost hebben. Uren politiewerk, arbeidsuren van openbare aanklagers, klerken en (onderzoeks-)rechters, mogelijks ook een paar pro deo advocaten… en dat voor waarschijnlijk een paar uren gemeenschapsdienst. “We beloven dat we het nooit meer zullen doen, edelachtbare, de volgende keer zullen we enkel braaf drugs kopen in de buurt van een school.” Ik hoor het hen al zeggen. Wie ook een straf riskeert, is de juwelier uit Oostakker die één van de overvallers neerschoot die zijn winkel hadden leeggeroofd, zijn familie tegen de grond hadden gewerkt en hen onder schot hadden gehouden met ook al een Kalasjnikov. Als justitie de twee krapuultjes wil ontraden om ook ooit overvallen te gaan plegen, spreekt ze de juwelier maar beter vrij.