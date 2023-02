De Kijk van Kurt: “Iets teveel patchouli. Mag het wat wilder?”

Anzegem / Waregem / Gent Ex-beleggings­ad­vi­seur die vrienden voor ruim 1 miljoen euro oplichtte opnieuw voor de rechter na aftrogge­len geld van buurvrouw: “We hadden een goede band en ze wilde me helpen”

Leert hij het dan nooit? De voormalige beleggingsadviseur Kurt D., die enkele jaren geleden in Waregem tal van vrienden en kennissen oplichtte voor in totaal ruim één miljoen euro, moest zich maandag opnieuw verantwoorden in de rechtbank. Deze keer omdat hij geld had afgetroggeld van zijn buurvrouw. “Ik vroeg haar geld uit pure noodzaak, ik had zelfs geen twee euro om naar de supermarkt te gaan”, zei de man tegen de rechter.