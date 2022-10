De Kijk van Kurt: “Er is geen plaats voor Marcels, Roberts en Johannesen”

Ik spreek van een jaar of twintig geleden, toen Marcel de postbode zijn ronde deed in de wijk Westveld in Sint-Amandsberg. Eén keer per maand kwam hij het pensioen van mijn oma brengen en dan werd de stenen jeneverfles op tafel gezet. Marcel vertelde en luisterde, dronk er eentje en “allé nog rap een tweede want ik heb nog werk.” Een kwartier later zat hij om de hoek bij mijn tante met een portootje aan tafel. Marcel deed ‘commiskens’ voor wie niet goed meer te been was en de hele wijk vertelde van de hele wijk tegen hun facteur. Als Marcel iets hoorde wat niet pluis was, dan vertelde hij dat in het café naast de bakker door aan Robert de wijkagent. Als de drempel om vermeende louche zaken aan de politie te melden te hoog was, bleek Marcel de ideale tussenpersoon. Robert ging met Marcels verhalen aan de slag en zo nu en dan werden burenruzies voorkomen en af en toe werd er een misdaad opgelost die anders nooit zou opgemerkt zijn. Marcel en Robert, hun echte namen kan ik me met de beste wil van de wereld niet meer herinneren, zijn al geruime tijd met pensioen. Robert werd vervangen door een agent die door allerlei taken geen tijd meer heeft voor een glas aan de toog met de opvolger van Marcel. Bpost wil doelen halen, cijfers zien stijgen, geen overuren meer betalen voor de sociale rol die postbodes kunnen vervullen voor eenzame of kwetsbare klanten. Je kunt het ze bij Bpost niet kwalijk nemen, die moeten in deze barre tijden ook overleven. Om die, of welke andere reden ook, werd postbode Johannes recentelijk overgeplaatst van het Patershol naar God weet waar. Een massaal ondertekende petitie ten spijt zijn ze er hun postbode die nog eens een extraatje deed voor zijn oudere klanten, kwijt. Hulpvaardigheid heeft geen plaats meer tijdens de werkuren. Tijden veranderen.