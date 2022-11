De Kijk van Kurt: “Een stad zonder terrassen is geen stad”

Ik zeg het er al meteen bij, ik schrijf dit stukje in de tuin bij vrienden met zicht op een prachtige sierra ergens tussen Valencia en Alicante. Het is eind november en ik geniet van een stevige cortado en een aangename tweeëntwintig graden. De weg hiernaartoe is met moeite zo breed als de wagen zelf en had ik de haarspeldbochten aan meer dan vijf kilometer per uur genomen, ik was tegen mijn eigen achterbumper gebotst. In het laatste dorp waar ik door reed, zijn de straatjes zo smal dat twee mensen op het terras van de enige taverne hun stoel moesten opzij zetten om me doorgang te verlenen. Ik zwaaide ter bedanking en ik kreeg een vriendelijke “de nada” terug. Hoe anders zijn wij Gentenaars tegen elkaar. In het regionale nieuws van deze krant las ik dat het terras van Je m’ en Fish aan het oud justitiepaleis plaats zal moeten ruimen voor een nieuwe tramhalte en een ondergrondse fietsgarage. Eerder schrapte de stad al alle parkeerplaatsen op het plein en strooide het er lelijke betonblokken op. Desondanks en daarenboven geplaagd door twee jaar corona-miserie slaagden de horecazaken er ginder in om er een gezellig hoekje van te maken. Dat het stadsbestuur zulke beslissingen neemt terwijl er waarschijnlijk betere oplossingen zijn, daar schrikt niemand meer van. Waar ik wel nog onaangenaam door verrast werd, was de reactie van sommige lezers op het artikel. “Het trottoir behoort toe aan voetgangers”, las ik onder meer. Als de stad ondergrondse parkings voor fietsen kan graven, kan een verbreding van het trottoir ook wel, denk ik dan. De schrijvers van dat soort reacties, die zich op zijn Gents gezegd ‘vetten’ in het ongeluk van het getroffen restaurant wens ik toe dat ze nooit meer de gezelligheid van een terras mogen ervaren. Een stad zonder terrassen is geen stad. Laat ons de uitbaters ervan koesteren.