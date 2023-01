De Kijk van Kurt: “De parkeertoren in Ledeberg wacht een mooie toekomst”

Zouden de eerste uren en dagen van het nieuwe jaar de voorbode zijn van hoe 2023 er zal uitzien? Het net uitgewuifde 2022 werd in onze stad besloten met een recordeditie van de Winterfeesten. Nog nooit kwamen er zoveel mensen af op het reuzenrad en de kraampjes. Dat er gerolschaatst diende te worden in plaats van geschaatst, kon de pret niet drukken. Meer nog, het werd zo druk dat de parkeertoren in Ledeberg voor het eerst volk over de vloer kreeg. Ondanks alle doemberichten over de koopkracht begaven hele volksstammen zich naar het centrum om er zoveel mogelijk geld op te doen. Als die trend de komende twaalf maanden wordt voortgezet, dan komt het wel goed met onze economie. Een andere trend die aan populariteit lijkt te winnen, is die van het zinloos geweld. Werden er vorig jaar van oud naar nieuw nog eieren en glazen naar onze politiemensen gegooid, dan kregen ze dit keer ook horizontaal gemikt vuurwerk naar het hoofd geschoten. Dat niet enkel de flikken maar ook andere hulpverleners letterlijk onder vuur werden genomen, is nieuw in onze stad. Als het regent in Brussel, lijkt het te druppelen in Gent, dat belooft voor de sfeer op de Blaarmeersen deze zomer. De overgrote meerderheid van de bevolking schiet natuurlijk niet op politie, brandweer en ambulanciers, het zou er nog aan mankeren. Als maatschappij hebben we er ook stilaan genoeg van dat de geweldenaren er steeds vanaf komen met een verwaarloosbare straf, als er al een straf wordt uitgedeeld. Wie een ander met glas, stenen en/of vuurwerk bekogelt, doet dat om die persoon te raken en dus te verwonden of erger. Daar moet een beetje justitie een poging tot doodslag van kunnen maken. Dat onze gevangenissen vol zitten, is geen bezwaar. De parkeertoren in Ledeberg kan verbouwd worden, de Winterfeesten zijn nu toch gedaan.