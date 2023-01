De Kijk van Kurt: “Burgemeester Watteeuw, het zou zomaar kunnen”

Als de zetelverdeling in de Gentse gemeenteraad een juiste weergave is van hoe de Gentenaren zich vertegenwoordigd voelen, dan zal een dikke driekwart zich eerder deze week serieus verslikt hebben in zijn koffie. In deze krant stond namelijk te lezen dat Filip Watteeuw niet bang is om de volgende burgemeester te worden. Naar eigen zeggen zal hij tegen de volgende verkiezingen uitgekeken zijn op zijn ambt als mobiliteitsschepen en ziet hij de sjerp wel zitten. Nu blauw en rood binnenkort hun gezamenlijke Stadslijst voorstellen, wordt het voor Watteeuw wel een uitdaging om partners te vinden. Vlaams Belang en N-VA lijken per definitie al uitgesloten en CD&V en PVDA zullen nog veel boterhammetjes moeten eten om met Groen de grootste alliantie te kunnen bouwen, wat bij de volgende verkiezingen nodig is om überhaupt een gooi te kunnen doen naar het burgemeesterschap. Bon, zo ver is het nog niet. Er rest Filip nog bijna twee jaar om zijn ambitie waar te maken. In die tijd zal hij het niet laten om zijn visie op de Gentse mobiliteit verder vorm te geven. Eén heropende Gentbruggebrug zal hem niet tegenhouden om met circulatieplannen en knips uit te pakken in andere wijken en deelgemeenten. In tegenstelling tot de Dampoort en de Dendermondsesteenweg vlot het autoverkeer bij momenten wel goed op de Kortrijkse- en de Oudenaardsesteenweg. Hoog tijd dus om daar betonblokken te gaan planten, bedrijven onbereikbaar te maken en buurtbewoners kilometers te laten omrijden. Filip haalde al het bloed onder de nagels bij de burgemeester van Destelbergen, maar er is nog geen ruzie met De Pinte, Lochristi en Zelzate, ook daar liggen nog mogelijkheden. Filips voorstanders opperen echter terecht dat hij zich zowat als enige houdt aan zijn verkiezingsbeloften. Zijn rivalen zullen uit hun pijp moeten komen.