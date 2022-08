De Kijk van Kurt: “Blijf met uw fikken van onze dochters!”

Wat vorige week donderdag een leuk dagje plonzen moest worden, veranderde voor een groepje jonge tienermeisjes in een nachtmerrie. In zwembadcomplex Rozebroeken werden ze op agressieve wijze in een hoekje geduwd en betast aan hun borsten en in het kruis. De daders waren minderjarige asielzoekers. Diegenen onder u die vinden dat ik nu zondig tegen de politieke correctheid door dat erbij te vermelden, wil ik waarschuwen: ik ga zo meteen nog een stapje verder. De redders grepen meteen in, de politie kwam erbij, en er werden twee daders opgepakt. Zowel de redders als de politiemensen handelden zoals het hoort. Toen justitie erbij werd gehaald, ging het helaas zoals we allemaal konden verwachten. De twee agressieve viespeuken werden op staande voet weer vrijgelaten, zij het naar verluidt voorlopig. Wat er nog moet onderzocht of bewezen worden voor justitie, is mij en de ouders van de meisjes een raadsel. Mocht ik zoiets zien gebeuren met een van mijn dochters, dan zou ik de perverten met plezier een minuutje of drie onder water houden. Dat justitie me dan meteen zou laten lopen, lijkt me niet logisch. De meisjes en hun ouders zullen dit voorval nog lang met zich meedragen. Zorgeloos gaan zwemmen zit er voorlopig niet meer in. Let wel, de daders kregen wel al één straf. Ze mogen niet meer binnen in het betreffende zwembad. Met die ingesteldheid kunnen we de stichters van de bosbranden in Frankrijk bestraffen door hen de helft van hun pakje lucifers af te nemen. Als gepaste straf steek je die krapuultjes het beste een paar maanden in de cel met zware jongens die thuis zelf tienerdochters hebben. En daarna keur je hun asiel af en stuur je ze het land uit. Met hun walgelijk gedoe hebben ze bewezen dat ze in onze maatschappij niets te zoeken hebben. Voila, ik had u gewaarschuwd.