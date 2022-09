De Kijk van Kurt: “Belastingen, de groene oplossing voor alles”

Enkele weken geleden deed zich een tragisch ongeval voor op de Gentse kleine ring ter hoogte van het Stapelplein. Een zware vrachtwagen ramde er een bestelwagen en reed vervolgens in de gevel van een gebouw. In die crash kwam een vrouw, die op dat moment met haar fiets de straat overstak, om het leven. Onderzoek wees uit dat de bestuurder van de vrachtwagen een epileptische aanval had gekregen en daardoor de controle over het stuur was verloren. Familie en vrienden van het slachtoffer blijven achter met een immens verdriet en ook de chauffeur moet met een enorm trauma verder. “Wat deed die kamion daar?”, was een van de eerste vragen die bij mobiliteitsschepen Watteeuw opkwamen. Mijn eerste ondoordachte antwoord luidt: “hij zal op weg geweest zijn om ergens in de buurt te laden of te lossen want niemand rijdt nog voor zijn plezier op vier of meer wielen rond in Gent.” Ik geef toe dat ik niet weet wat die specifieke vrachtwagen in Gent deed, maar ik weet wel dat alles wat in de stad los en vast zit, met een kamion is aangevoerd. De stenen waarmee de huizen zijn gebouwd, de sokken die ik draag, de tomaten die u koopt, ze hebben allemaal in de laadruimte van een vrachtwagen gelegen. Onze mobiliteitsschepen wil het nu gaan oplossen zoals men in België alles oplost, namelijk door er een belasting op te heffen. Hij gaat ervan uit dat vrachtwagens de R4, waar kilometerheffing moet worden betaald, vermijden door op de kleine ring te komen dieselen. De schepen wil ook het vrachtverkeer laten betalen om op de Kennedylaan te rijden. Hoe de bedrijven aldaar moeten toegeleverd worden zonder zwaar verkeer, is mij een raadsel. Ziet u de klanten van pakweg Katoennatie hun goederen al transporteren met een bakfiets? In tijden van een dreigende recessie kunnen onze bedrijven extra belastingen missen als de pest.