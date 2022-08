De Kijk van Kurt: “Baas in eigen buik, baas in eigen hoofd”

Met twintig waren ze, de anti-abortusbetogers die vorige week voor de Sint-Niklaaskerk postvatten. Het waren allemaal mannen, zelfverklaarde ultra-katholieke jongeren, die vinden dat ook ongewenste zwangerschappen tot een geboorte moeten leiden en dat deze al overvolle planeet best nog wat ongewenste dutsen kan gebruiken. “Waar moeien ze zich mee”, zullen velen onder u denken, en ik denk hetzelfde met diegenen mee. In geen tijd vormde er zich aan de overkant van het plein een spontane tegenbetoging met dubbel zoveel mensen. De anti-abortusbetoging had toestemming gekregen van de burgemeester, de tegenbetoging werd gedoogd en alles verliep vreedzaam. Toen de twintig doorhadden dat hun haring in Gent niet braadde, dropen ze ruim voor hun toegestane einduur af naar conservatievere oorden. Of de jongeheren een zielige achterhoede zijn van iets dat al lang voorbij is of een verkennende voorhoede van iets dat ons nog te wachten staat, zal moeten blijken. Ik hoop op het eerste. De pro- en contraslogans waren nog niet goed opgeborgen of de sociale media bulkten al van de reacties. Dat het een schande was dat de burgemeester toestemming had verleend aan die gasten, was de populairste stelling. Ik sta in deze achter onze burgervader. Hoezeer de bemoeizucht in andermans buik me ook tegenstaat, zozeer ijver ik ook voor een onvoorwaardelijke vrijheid van meningsuiting. Hoever iemands mening ook van de mijne staat, her recht om die mening te uiten, is me heilig. “Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen,” zei Voltaire nog voor de Franse Revolutie. Niet dat ik er persoonlijk mijn leven voor zou geven, maar iets dergelijks zou ik tegen de twintig ultra-conservatieven willen zeggen. En voor diegenen die tegen de toestemming voor die betoging waren, herhaal ik het nog eens even luid.