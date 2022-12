De Kijk van Kurt: “Als de politiek faalt, doen de artiesten het wel weer”

Het zit er weer bovenarms op in het Gentse stadhuis. Bij de oppositiepartijen staan ze op hun achterste poten omdat ze in december een begroting van het stadsbestuur moeten stemmen die nog niet afgewerkt is. De kibbel-coalitie van groenen, blauwen, roden en tsjeven geraakt het maar niet eens waar er moet bespaard worden nadat het eerst het belastinggeld van de Gentenaren heeft verkwist aan de meest nutteloze projecten. Lege parkeertorens, subsidies aan frauduleuze vzw’s, drinkgeld met vele nullen voor de organisator van Gent Jazz, dure systemen om de laatste oude dieselwagen toch maar te kunnen opsporen en beboeten, wandelbussen, sneller-te-voet-kaarten waar niemand zat op te wachten… dit stadsbestuur heeft er een potje van gemaakt. En terwijl het steeds duidelijker wordt hoe groot de financiële schade is, komt de winter erdoor en kunnen heel wat mensen, door jarenlang politiek geklungel in de federale en Europese regeringen, hun energiefactuur niet meer betalen. Mensen staan letterlijk in de kou, moeten beknibbelen op kledij, schoolfacturen en voedsel terwijl onze overheden het belastinggeld van diezelfde mensen verbrassen. “Als het de politiek niet kan schelen, dan doen we het zelf maar”, moeten ze bij het Gents Kunstenoverleg gedacht hebben. Bezielers Frederik Sioen, Stefaan De Winter en Amani El Haddad zetten hun schouders onder De Armste Week. Er wordt gefeest, verkocht, geveild en gegeten om zoveel mogelijk geld op te halen voor Gentenaren die het het meeste nodig hebben. Ik vind dat mooi, zeker omdat deze creatievelingen - net zoals ikzelf en al onze collega-artiesten - zelf nog in de kou stonden tijdens de corona-crisis. Ik vind het schrijnend dat onze overheden er niet in slagen om de armoede te bestrijden, meer nog, dat ze de mensen er nog dieper induwen met hun spilzucht. Shame on you!