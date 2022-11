De kannibaal en de keizer in 't Kuipke: Eddy Merckx schiet ploegkoers op gang

LOCHRISTI Alle verdachten weer op vrije voeten na dood inbreker: “Politie raadde aan dief op heterdaad te betrappen”

In het gerechtelijk onderzoek naar de dood van een inbreker (42) in Lochristi zijn alle zes verdachten vrijgelaten zonder voorwaarden. De inbreker werd dinsdagnacht op heterdaad betrapt in een transportbedrijf. Werknemers van de firma achtervolgden de man en bonden hem vast met spanbanden, waarna hij het leven liet. Ze worden vervolgd voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, maar zonder het oogmerk om te doden. Als ze voor de rechter verschijnen, riskeren ze een celstraf van 5 jaar.

