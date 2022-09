De Jaarbeurs is niet meer, maar er komt wel iets nieuws: “Het lokale blijft, maar het moet ook een jonger publiek aantrekken”

De cirkel is rond. De Jaarbeurs heeft z’n tijd gehad. Ik denk dat een beurs voor een breed publiek zoals de Jaarbeurs was, niet meer van deze tijd is

De Geest vindt het mooi dat de terugkeer van de Jaarbeurs naar het ICC en 't Kuipke vorig jaar een gezellig gebeuren werd, maar hij vindt het vooral ook een mooi slot. “De cirkel is rond. De Jaarbeurs heeft z’n tijd gehad. We hebben gepoogd om jongere handelaars aan te spreken, om een jonger publiek aan te trekken. Maar ik denk dat een beurs voor een breed publiek zoals de Jaarbeurs was, niet meer van deze tijd is. Hoe leuk het vorig jaar ook was, we moeten daar eerlijk in durven zijn.”

En dus werd eigenlijk al in het voorjaar beslist dat er geen 76ste Jaarbeurs meer zou komen. “Maar we broeden wél al op iets anders, waar ik nog niks kan over zeggen", vertelt De Geest. “Wordt het een festival? Een kermis? We weten het zelf nog niet, maar het wordt in elk geval géén beurs. Wat wel vaststaat, is dat het lokale verhaal zeker blijft, en zelfs een centrale factor blijft. Maar we willen een jonger publiek aantrekken, terwijl ons oudere publiek uiteraard ook meer dan welkom blijft. En het moet iets zijn waar de jonge ondernemer zich kan in vinden, en zich in thuis voelt.”