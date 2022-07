De heetste Gentse Feesten: samen met schaduw vindt ook het volk de weg naar de stad

GentHeet, heter, heetst. Brak 2019 een warmterecord, dan deed 2022 nog een stuk beter. 40 graden, vlotjes. Logisch dus dat er op de middag en zelfs in de vooravond geen kat in de stad was. Pas rond 19 uur vond, samen met de schaduw, het volk de weg naar de Feesten.

Een in berenpak verklede Stijn Terrie trotseerde de warmte op de Korenmarkt, om 14 uur. Hij besprenkelde mensen met water en deelde zonnecrème uit, allemaal met veel enthousiasme. De pleinen bleven leeg, zelfs de terrassen hadden plaats over. Wie er was, kroop in de schaduw, of in het zwembad van het NH Hotel. Daar was het wel behoorlijk druk.

Pas rond 19 uur kwam er dan toch wat volk naar de Feesten afgezakt. Het was dan nog steeds 38 graden in de schaduw. Dan ook waren er de eerste optredens. Het Veerleplein was dé bakoven van de dag. Afgedekt met een tentzeil waar de zon de hele dag had gebrand liep de temperatuur een eind boven de 40 op. Toch zat die tent afgeladen vol voor het optreden van Kurt Burgelman.

Verkoeling zoeken op de Vlasmarkt

Vernevelaars

Hier en daar zetten enthousiastelingen zwembadje neer, om de voeten af te koelen, of er meteen helemaal in te gaan zitten, al dan niet met huisdier. Op het terras van het Galgenhuisje sproeide het personeel elk half uur de bezoekers nat. De vernevelaars op de Korenmarkt en andere pleinen draaiden overuren, en de stad besloot de gratis waterbars langer open te laten, in het Baudelopark zelfs tot 3 uur. De lichtkranten riepen de mensen op voorzichtig te zijn, in de schaduw te blijven en zich in te smeren met zonnecrème. Veel meer konden ze niet doen.

Een bomvolle tent voor Kurt Burgelman, ook al is het daar bij benadering 1.000 graden

Ook in 2019 waren de feesten heet. De organisatoren waren dus al voorbereid om sproeiers te zetten, nieuw is het niet meer. Toen hebben we ook gezien dat de mensen gewoon later op de avond massaal naar de Feesten komen, het is dan toch te warm om te slapen.

Regen

Wie het uithield tot de ochtend op de Vlasmarkt, zou normaal gezien op een gratis douche getrakteerd worden. Woensdag wordt de hele dag regen voorspeld. Afkoelen zal het evenwel maar een beetje doen, op woensdag wordt nog steeds 27 graden voorspeld. Een pak minder dan dinsdag, maar toch nog steeds behoorlijk warm. Het hete weer heeft overigens ook één groot voordeel. Er worden veel minder wildplassers betrapt. Niet omdat er geen controles zijn, integendeel. “Blijkbaar zweten ze gewoon alles uit", knipoogde politiewoordvoerder Matto Langeraert.

17.30 uur: niemand op Polépolé

Voor Stijn Terrie mocht het nog wat warmer, hij kroop in een berenpak om 14 uur op de Korenmarkt

De drukste plek op de Feesten: het zwembad van het NH-hotel

Trefpunt om om 17.40: niemand

Een niet-nader-genoemde woordvoerder van een oud-burgemeester op de Vlasmarkt dacht dat het feest vroeger begon

Rond 19 uur vond het volk dan toch de weg naar de Feesten

