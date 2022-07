De Gentse Feesten vanuit de lucht: onze fotograaf vloog over de feestenzone in een gigantische badeend, en dat leverde fantastische beelden op

GentWist je dat de grootste badeend ter wereld in ons land te vinden is? We spreken over een reuzegrote luchtballon met een hoogte van 34 meter. Onze fotograaf vond er niets beter op dan ermee over de feestenzone te vliegen, samen met Inge en Xavier uit Drongen, en dat leverde spectaculaire beelden op.

“Er zijn over de jaren heen verschillende pogingen ondernomen om de grootste badeend van de wereld te ontwerpen, maar de onze is effectief de grootste”, glundert Jurgen Dobbelaere van Montgolfier Ballooning. Zij bieden sinds enkele maanden ballonvaarten aan in een reuzegrote luchtballon in de vorm een badeend, met een indrukwekkende hoogte van 34 meter.

Zondagavond vloog de bijzondere ballon over de feestenzone en onze fotograaf mocht mee. Hij kreeg niet alleen een uniek zicht op de Gentse binnenstad – gehuld in feestgedruis – maar zorgde ook voor indrukwekkende beelden van Miramiro in het Coyendanspark, het Sint-Baafsplein, Mardi Gras onder de stadshal, de Korenmarkt, Polé Polé op de Graslei en Korenlei, de foor op de Vrijdagmarkt en de Vlasmarkt.

Volledig scherm Polé Pole en Korenmarkt. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Stadshal. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm De foor op de Vrijdagmarkt. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Korenmarkt. © Wannes Nimmegeers

Ook Inge Sirejacob (49) en Xavier Willems (48) uit Drongen waren erbij om de Gentse Feesten vanuit de lucht te bewonderen. Dat had Inge stiekem geregeld voor de verjaardag van haar man. “Thuis kreeg Xavier een blinddoek omgebonden die hij pas mocht afnemen toen we aan de ballon aankwamen”, glundert ze. “Mijn schoonvader en onze buren, een jeugdvriend van Xavier met zijn gezin, waren ook mee. De kindjes waren wat overdonderd toen ze de badeend op de grond zagen liggen want nog voor we opstegen was die al immens groot. Maar we hebben er allemaal enorm van genoten.”

Het was de allereerste ballonvaart van Inge en Xavier en dat is duidelijk niet tegengevallen. “Moest je me zeggen: je mag het vandaag opnieuw doen, dan zeggen we onmiddellijk toe. Het was fantastisch, van begin tot eind. Vooral omdat we over de feestenzone zijn gevlogen, ik wist niet dat zoiets kon. We zijn spijtig nog niet kunnen gaan naar de Gentse Feesten omdat mijn man pas geopereerd is, maar dankzij de ballonvaart hebben we ze toch al kunnen zien van bovenaf.”

Wie dat ook heel graag eens wil doen, boven de Gentse Feesten vliegen in een luchtballon, kan steeds contact opnemen met de organisatie. De komende dagen bieden ze nog ballonvaarten aan over de Gentse binnenstad, zolang de weersomstandigheden het toelaten. Zo mag er geen kans zijn op onweer of grote windvlagen. Boeken doe je via de website.

Volledig scherm Inge en Xavier, dolgelukkig tijdens de ballonvaart. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Sint-Baafsplein. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Een nog rustige Vlasmarkt. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Coyendanspark. © Wannes Nimmegeers

