De Gentse feesten met je kids op sleeptouw? Hier zijn onze tips voor zorgeloze dagen

Volvo Trucks levert eerste elektri­sche vrachtwa­gen af aan Katoen Natie: “Mijlpaal voor onze Gentse fabriek”

In Volvo Trucks Gent is de eerste elektrische vrachtwagen van Belgische makelij van de band gerold. Logistiek dienstverlener Katoen Natie mocht de sleutels in ontvangst nemen. “Met deze mijlpaal en de aanstaande investeringen in onze fabriek spelen we een sleutelrol in het verduurzamen van het transport”, zegt Koen Leemans, vicepresident van Volvo Trucks Gent.