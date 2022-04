De Floraliën praktisch: Hoe geraak je er, wat kost het, en wat valt er te zien?

Gent Nieuw Thais restaurant geopend in hartje Gent: “We brengen Bangkok naar hier, en steken het in een hip jasje”

Pitaya was al te vinden in steden zoals Londen en Brussel, maar nu heeft ook Gent een eigen vestiging. Ook hier kan je genieten van traditionele Thaise gerechten, recht van de straten van Bangkok geplukt, maar dan in een trendy jasje. Denk aan rijst met gekarameliseerde runderblokjes of rode curry met kip en courgettes, geserveerd in een bamboe kom. Stuk voor stuk dagvers klaargemaakt in een open keuken.

