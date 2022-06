De besparingsplannen van de stad in cijfers: huiseigenaars zullen gemiddeld 100 euro per jaar extra betalen, stad bespaart 54 miljoen op eigen uitgaven

Gent Terug van weggeweest! Gentse topchefs slaan handen in elkaar tijdens buurtkeu­ken van CAMPO: “Slechts 8 euro voor vijf gerechtjes”

Corona heeft twee jaar lang roet in het eten gegooid, maar de buurtkeuken van kunstencentrum CAMPO is helemaal terug van weggeweest. Vijf Gentse topchefs prepareerden maandagavond een speciale menu voor de inwoners van Nieuwpoort, vlak aan de Vlasmarkt. “Hen overtuigen hoefde niet, want ze wilden allemaal erg graag meedoen.”

28 juni