De avond van de laatste kans: vijf tips voor de Gentse Feesten op zondag

1. Winnaar Gentse crochtet (17.30)

De hele Feesten lang mochten Gentenaars (en eventueel anderen) meedoen aan een talentenjacht op het podium van Trefpunt. Vandaag weten we wie de winnaar is, en ook wie beenhesp of broccoli mee naar huis krijgt.

2. Bal 1900 + kaarskensstoet (19.30 en 23 uur)

3. Biezebaaze (22.30)

4. Raymond (01 uur)

Van Biezebaaze naar Raymond, perfect haalbaar, met de stroom mee. Deze senior start om 1 uur, en als het mee zit, rekt hij het tot 5 uur. Of 6 of 7 of 8. Maar zelfs dan blijft er nog tijd over voor de ultieme afsluiter.